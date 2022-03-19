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Графік евакуаційних потягів на 19 березня

Ольга Глущенко Субота, 19 березня 2022, 04:10
фото: УЗ

Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних потягів на 19 березня.

Джерело: Укрзалізниця

Деталі: Евакуаційні потяги  курсуватимуть з Києва, Харкова, Дніпра, Краматорська, Запоріжжя й Одеси.

Зокрема, на 19 березня призначені такі додаткові евакуаційні рейси:

Київ, Дарницький вокзал:

  • 01:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Харків;
  • 08:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів;
  • 17:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів.

Харків:

  • 08:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів;
  • 09:40 – №229/230 Харків – Івано-Франківськ;
  • 13:00 – №239/240 Харків – Львів.

Дніпро:

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  • 20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.

Краматорськ:

  • 13:00 – №263/264 Краматорськ – Львів;
  • 16:00 – №265/266 Краматорськ – Львів.

Запоріжжя:

  • 16:05 – №225 Запоріжжя – Ковель.

Додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22:32, з Києва до Хелма о 19:13.

Теми: Укрзалізницяевакуація
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