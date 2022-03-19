Графік евакуаційних потягів на 19 березня
Субота, 19 березня 2022, 04:10
Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних потягів на 19 березня.
Джерело: Укрзалізниця
Деталі: Евакуаційні потяги курсуватимуть з Києва, Харкова, Дніпра, Краматорська, Запоріжжя й Одеси.
Зокрема, на 19 березня призначені такі додаткові евакуаційні рейси:
Київ, Дарницький вокзал:
- 01:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Харків;
- 08:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів;
- 17:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів.
Харків:
- 08:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів;
- 09:40 – №229/230 Харків – Івано-Франківськ;
- 13:00 – №239/240 Харків – Львів.
Дніпро:
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- 20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.
Краматорськ:
- 13:00 – №263/264 Краматорськ – Львів;
- 16:00 – №265/266 Краматорськ – Львів.
Запоріжжя:
- 16:05 – №225 Запоріжжя – Ковель.
Додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22:32, з Києва до Хелма о 19:13.