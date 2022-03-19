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График эвакуационных поездов на 19 марта

Ольга ГлущенкоСуббота, 19 марта 2022, 03:10
График эвакуационных поездов на 19 марта
фото: УЗ

Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 19 марта.

Источник: Укрзализныця

Детали: Эвакуационные поезда будут курсировать из Киева, Харькова, Днепра, Краматорска, Запорожья и Одессы.

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В частности, на 19 марта назначены следующие дополнительные эвакуационные рейсы:

Киев, Дарницкий вокзал:

  • 01:00 – Интерсити+ Дарница – Харьков;
  • 08:00 – Интерсити+ Дарница – Львов;
  • 17:00 – Интерсити+ Дарница – Львов.

Харьков:

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  • 08:00 – Интерсити+ Харьков – Львов;
  • 09:40 – №229/230 Харьков – Ивано-Франковск;
  • 13:00 – №239/240 Харьков – Львов.

Днепр:

  • 20:00 – №234/233 Днепр – Чоп.

Краматорск:

  • 13:00 – №263/264 Краматорск – Львов;
  • 16:00 – №265/266 Краматорск – Львов.

Запорожье:

  • 16:05 – №225 Запорожье – Ковель.

Дополнительные рейсы также отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32, из Киева в Хелм в 19:13.

Темы: Укрзализныцяэвакуация
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