График эвакуационных поездов на 19 марта
Суббота, 19 марта 2022, 03:10
Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 19 марта.
Источник: Укрзализныця
Детали: Эвакуационные поезда будут курсировать из Киева, Харькова, Днепра, Краматорска, Запорожья и Одессы.
Реклама:
В частности, на 19 марта назначены следующие дополнительные эвакуационные рейсы:
Киев, Дарницкий вокзал:
- 01:00 – Интерсити+ Дарница – Харьков;
- 08:00 – Интерсити+ Дарница – Львов;
- 17:00 – Интерсити+ Дарница – Львов.
Харьков:
ВИДЕО ДНЯ
- 08:00 – Интерсити+ Харьков – Львов;
- 09:40 – №229/230 Харьков – Ивано-Франковск;
- 13:00 – №239/240 Харьков – Львов.
Днепр:
- 20:00 – №234/233 Днепр – Чоп.
Краматорск:
- 13:00 – №263/264 Краматорск – Львов;
- 16:00 – №265/266 Краматорск – Львов.
Запорожье:
- 16:05 – №225 Запорожье – Ковель.
Дополнительные рейсы также отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32, из Киева в Хелм в 19:13.