Два експрезиденти США продемонстрували підтримку Україні

Білл Клінтон та Джордж Буш-молодший відвідали українську церкву святих Володимира та Ольги в Чикаго, щоб "продемонструвати солідарність з народом України".

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне відео виклали обидва колишні президента США.

Обидва екс-президенти заходять у церкву із букетом яскраво-жовтих соняшників.Також обидва прикріпили на одяг жовто-блактині стрічки.

"Америка є єдиною з народом України в його боротьбі за свободу та проти гноблення", — коментує це відео Білл Клінтон.

"Америка солідарна з народом України, який бореться за свою свободу та своє майбутнє", – коментує відео twitter-сторінка президентського центру Джорджа Буша.

President George W. Bush: America stands in solidarity with the people of Ukraine as they fight for their freedom and their future. pic.twitter.com/AOBbR4hvh5