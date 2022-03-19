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Два експрезиденти США продемонстрували підтримку Україні

"Європейська правда"Субота, 19 березня 2022, 05:50

Білл Клінтон та Джордж Буш-молодший відвідали українську церкву святих Володимира та Ольги в Чикаго, щоб "продемонструвати солідарність з народом України".

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне відео виклали обидва колишні президента США.

Обидва екс-президенти заходять у церкву із букетом яскраво-жовтих соняшників.Також обидва прикріпили на одяг жовто-блактині стрічки. 

"Америка є єдиною з народом України в його боротьбі за свободу та проти гноблення", — коментує це відео Білл Клінтон.

"Америка солідарна з народом України, який бореться за свою свободу та своє майбутнє", – коментує відео twitter-сторінка президентського центру Джорджа Буша.

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Теми: СШАУкраїнавійна
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