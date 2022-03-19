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Два экс-президента США продемонстрировали поддержку Украине

"Европейская правда"Суббота, 19 марта 2022, 04:50

Билл Клинтон и Джордж Буш-младший посетили украинскую церковь святых Владимира и Ольги в Чикаго, чтобы "продемонстрировать солидарность с народом Украины".

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее видео выложили оба бывших президента США.

Оба экс-президента заходят в церковь с букетом ярко-желтых подсолнечников. Также оба прикрепили на одежду желто-голубые ленты.

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"Америка является единственной с народом Украины в его борьбе за свободу и против угнетения", - комментирует это видео Билл Клинтон.

"Америка солидарна с народом Украины, борющимся за свою свободу и свое будущее", – комментирует видео twitter-страница президентского центра Джорджа Буша.

Напомним, бывший британский премьер Дэвид Кэмерон развозит микрогрузовиком по Польше подгузники и аптечки для украинских беженцев.

Темы: СШАУкраинавойна
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