Два экс-президента США продемонстрировали поддержку Украине

Билл Клинтон и Джордж Буш-младший посетили украинскую церковь святых Владимира и Ольги в Чикаго, чтобы "продемонстрировать солидарность с народом Украины".

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее видео выложили оба бывших президента США.

Оба экс-президента заходят в церковь с букетом ярко-желтых подсолнечников. Также оба прикрепили на одежду желто-голубые ленты.

"Америка является единственной с народом Украины в его борьбе за свободу и против угнетения", - комментирует это видео Билл Клинтон.

"Америка солидарна с народом Украины, борющимся за свою свободу и свое будущее", – комментирует видео twitter-страница президентского центра Джорджа Буша.

President George W. Bush: America stands in solidarity with the people of Ukraine as they fight for their freedom and their future. pic.twitter.com/AOBbR4hvh5