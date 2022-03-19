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На Луганщині за добу знищили 54 будівлі, вбили 4-х і поранили 10 людей

Олена РощінаСубота, 19 березня 2022, 06:09
На Луганщині за добу знищили 54 будівлі, вбили 4-х і поранили 10 людей
Луганщина у вогні, фото Сергія Гайдая

У ЛУганській області 18 березня внаслідок обстрілів Сєвєродонецька, Рубіжного, Привілля, Кремінної 18 березня пошкоджено близько 54 об’єктів, вбито 4 людини, поранено 10 людей. 

Джерело:: голова Луганської ОДА (ОВА) Сергій Гайдай

Пряма мова: "Російські "асвабадітєлі" звільняють луганську землю від життя: за добу 4 загиблих та 10 поранених, пошкоджено 54 будинки та об’єкти інфраструктури

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Унаслідок потужних обстрілів російською армією Сєвєродонецька, Рубіжного, Привілля, Кремінної 18 березня пошкоджено близько 54 об’єктів. Із них – 19 багатоквартирних та 19 приватних житлових будинків, два заклади охорони здоров’я, об’єкти критичної інфраструктури, складські та господарчі споруди.

Росіяни продовжують вбивати мирне населення області. Під час учорашніх обстрілів загинули чотири людини в Сєвєродонецьку та Рубіжному. Поранено 10 осіб". 

Деталі: За добу рятувальники області ліквідували 46 пожеж, що виникли внаслідок обстрілів окупаційними військами РФ.

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Теми: війнаЛуганська областьРосіяокупація
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