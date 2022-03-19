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В Луганской области за сутки уничтожили 54 здания, убили 4-х и ранили 10 человек

Елена РощинаСуббота, 19 марта 2022, 06:09
В Луганской области за сутки уничтожили 54 здания, убили 4-х и ранили 10 человек
Луганщина в огне, фото Сергея Гайдая

В Луганской области 18 марта в результате обстрелов Северодонецка, Рубежного, Приволья, Кременной 18 марта повреждено около 54 объектов, убиты 4 человека, ранены 10 человек.

Источник: глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай

Прямая речь: "Русские "асвабадители" освобождают луганскую землю от жизни: за сутки 4 погибших и 10 раненых, повреждены 54 дома и объекта инфраструктуры.

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В результате мощных обстрелов российской армией Северодонецка, Рубежного, Привjkmz, Кременной 18 марта повреждено около 54 объектов. Из них – 19 многоквартирных и 19 частных жилых домов, два заведения здравоохранения, объекты критической инфраструктуры, складские и хозяйственные постройки.

Россияне продолжают убивать мирное население области. Во время вчерашних обстрелов погибли четыре человека в Северодонецке и Рубежном. Ранены 10 человек".

Детали: За сутки спасатели области ликвидировали 46 пожаров, возникших в результате обстрелов оккупационных войск РФ.

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Темы: войнаЛуганская областьРосcияоккупация
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