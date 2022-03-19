Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Луганщині погодили гуманітарний коридор, чекають "тиші" з 9-ї ранку

Олена РощінаСубота, 19 березня 2022, 06:52
На Луганщині погодили гуманітарний коридор, чекають тиші з 9-ї ранку

19 березня у Луганській області з 9-ї ранку мають припинити вогонь, щоб почалася евакуація, із Сєвєродонецька, Рубіжного, Попасної та Лисичанська їхатимуть автобуси, із Новозолотарівки – поїзд.

Джерело: голова Луганської ОДА (ОВА) Сергій Гайдай у Telegram

Прямая мова: "Нам погодили гуманітарний коридор, спробуємо сьогодні евакуювати людей та привезти їжу. "Режим тиші" погоджений на 19 березня, починаючи із 9:00.

Реклама:

Росіяни продовжують хаотичні нерегулярні артилерійські обстріли наших міст. Втім, ми чекаємо 9-ї ранку, коли має встановитися "режим тиші", щоб розпочати евакуацію жителів області, привезти їжу, воду та медикаменти тим, хто залишається.

Гуманітарний коридор погоджено на високому рівні. Сподіваюсь, домовленості з боку росіян будуть дотримані.

Евакуація автобусами очікується зі Сєвєродонецька, Рубіжного, Попасної, Лисичанська.

ВІДЕО ДНЯ

Приблизно о 14:00 буде евакуаційний потяг із Новозолотарівки".

Теми: Луганська областьевакуаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Луганська область
Без жодного пострілу: 19 окупантів потрапили в полон завдяки снайперам ССО
СБУ затримала екскомандира луганських "Прізраков": ховався в Одесі
У Москві залишили чинним "вирок" українському правозахиснику про 13 років колонії
Останні новини
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
Усі новини...
Реклама: