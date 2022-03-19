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На Луганщині погодили гуманітарний коридор, чекають "тиші" з 9-ї ранку

Олена РощінаСубота, 19 березня 2022, 07:52

19 березня у Луганській області з 9-ї ранку мають припинити вогонь, щоб почалася евакуація, із Сєвєродонецька, Рубіжного, Попасної та Лисичанська їхатимуть автобуси, із Новозолотарівки – поїзд.

Джерело: голова Луганської ОДА (ОВА) Сергій Гайдай у Telegram

Прямая мова: "Нам погодили гуманітарний коридор, спробуємо сьогодні евакуювати людей та привезти їжу. "Режим тиші" погоджений на 19 березня, починаючи із 9:00.

Росіяни продовжують хаотичні нерегулярні артилерійські обстріли наших міст. Втім, ми чекаємо 9-ї ранку, коли має встановитися "режим тиші", щоб розпочати евакуацію жителів області, привезти їжу, воду та медикаменти тим, хто залишається.

Гуманітарний коридор погоджено на високому рівні. Сподіваюсь, домовленості з боку росіян будуть дотримані.

Евакуація автобусами очікується зі Сєвєродонецька, Рубіжного, Попасної, Лисичанська.

Приблизно о 14:00 буде евакуаційний потяг із Новозолотарівки".

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Теми: Луганська областьевакуаціявійна
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