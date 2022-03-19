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В Луганской области согласовали гуманитарный коридор, ждут "тишины" с 9 утра

Елена РощинаСуббота, 19 марта 2022, 07:52

19 марта в Луганской области с 9 утра должны прекратить огонь, чтобы началась эвакуация, из Северодонецка, Рубежного, Попасной и Лисичанска будут ехать автобусы, из Новозолотаревки – поезд.

Источник: глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь: "Нам согласовали гуманитарный коридор, попробуем сегодня эвакуировать людей и привезти еду. "Режим тишины" согласован на 19 марта, начиная с 9:00.

Россияне продолжают хаотические нерегулярные артиллерийские обстрелы наших городов. Однако мы ждем 9 утра, когда должен установиться режим тишины, чтобы начать эвакуацию жителей области, привезти еду, воду и медикаменты тем, кто остается.

Гуманитарный коридор согласован на высоком уровне. Надеюсь, договоренности со стороны россиян будут соблюдены.

Эвакуация автобусами ожидается из Северодонецка, Рубежного, Попасной, Лисичанска.

Приблизительно в 14:00 будет эвакуационный поезд из Новозолотаревки".

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Темы: Луганская областьэвакуациявойна
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