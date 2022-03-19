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Британія звинуватила РФ у використанні переговорів для перегрупування військ

"Європейська правда"Субота, 19 березня 2022, 07:58
ЛІЗ ТРАСС, ФОТО GETTY IMAGES

Міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс звинуватила Росію у використанні мирних переговорів з Україною як можливості для перегрупування своїх сил.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Трасс сказала, що переговори є "димовою завісою", і вона "скептично" ставиться до цілей Кремля.

"Якщо країна серйозно налаштована на переговори, вона не бомбить мирних жителів без розбору в цей день. Те, що ми бачили, — це спроба створити простір для перегрупування росіян ", - заявила вона.

"Ми не бачимо жодного серйозного виведення російських військ чи будь-яких серйозних пропозицій на столі" - наголосила міністр.

За словами Трасс, "росіяни брешуть, брешуть і брешуть. Я боюся, що переговори є черговою спробою відволікти увагу і створити димову завісу".

Нагадаємо, член української делегації на переговорах із РФ, радник глави ОП Михайло Подоляк заявляє, що заяви російської сторони щодо переговорів мають на меті спровокувати напруженість у ЗМІ.

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Теми: Велика БританіяРосіявійнаУкраїна
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