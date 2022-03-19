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Великобритания обвинила РФ в использовании переговоров для перегруппировки войск

"Европейская правда"Суббота, 19 марта 2022, 06:58
Великобритания обвинила РФ в использовании переговоров для перегруппировки войск
ЛИЗ ТРАСС, ФОТО GETTY IMAGES

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс обвинила Россию в использовании мирных переговоров с Украиной как возможности для перегруппировки своих сил.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Трасс сказала, что переговоры являются "дымовым занавесом", и он "скептически" относится к целям Кремля.

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"Если страна серьезно настроена на переговоры, она не бомбит мирных жителей без разбора в этот день. То, что мы видели, это попытка создать пространство для перегруппировки россиян", - заявила она.

"Мы не видим ни одного серьезного вывода российских войск или каких-либо серьезных предложений на столе" - подчеркнула министр.

По словам Трасс, "россияне лгут, лгут и лгут. Я боюсь, что переговоры являются очередной попыткой отвлечь внимание и создать дымовой занавес".

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Напомним, член украинской делегации на переговорах с РФ, советник главы ОП Михаил Подоляк заявляет, что заявления российской стороны по переговорам имеют целью спровоцировать напряженность в СМИ.

Темы: ВеликобританияРосcиявойнаУкраина
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