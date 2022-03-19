Київ вийшов на перше місце у світі за забрудненістю повітря — в 33 рази вище норми

Концентрація забруднювачів в повітрі Києва у 33 рази перевищує норму, рекомендовану ВООЗ.

Джерело: ДСНС України, IQAir, "Дзеркало тижня" (ZN), КМДА

Деталі: За забрудненістю повітря Київ опинився на першому місці у світі, обійшовши Лахор (Пакистан) та Дакку (Бангладеш).

ФОТО: IQAIR

ФОТО: IQAIR

Індекс якості повітря суттєво впав на території практично всіх районів міста.

ZN пише, що вочевидь, це пов'язано зі зміною рози вітрів, і тепер вже наявністю в столиці диму і гару з інших регіонів, потерпілих від авіаційних нальотів росіян.

Водночас у КМДА зазначають, що в столиці "спостерігається незначне задимлення", пов'зане зі зміною погоди, зокрема напрямком вітру, і якість повітря відповідає нормам. В той же час просять не відчиняти вікна та не виходити з дому без необхідності.

У ДСНС повідомляють, що смог сьогодні не є причиною для паніки у суспільстві, і станом 7 ранку ранку у Київській області не зафіксовано пожеж в екосистемах, у Зоні відчуження та поблизу ЧАЕС. В той же час за добу в області пожежники загасили 21 пожежу через загоряння трави.