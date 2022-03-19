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Киев вышел на первое место в мире по загрязненности воздуха — в 33 раза выше нормы

Анастасия КалатурСуббота, 19 марта 2022, 07:08

Концентрация загрязнителей в воздухе Киева в 33 раза превышает норму, рекомендованную ВОЗ.

Источник: ГСЧС УкраиныIQAir, "Зеркало недели" (ZN), КГГА

Детали: По загрязненности воздуха Киев оказался на первом месте в мире, обойдя Лахор (Пакистан) и Дакку (Бангладеш).

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ФОТО: IQAIR
 
ФОТО: IQAIR

Индекс качества воздуха значительно упал на территории практически всех районов города.

ZN пишет, что, очевидно, это связано с изменением розы ветров, и теперь уже наличием в столице дыма и гари из других регионов, пострадавших от авиационных налетов россиян.

В то же время в КГГА отмечают, что в столице "наблюдается незначительное задымление", связанное с изменением погоды, в частности направлением ветра, и качество воздуха соответствует нормам. В то же время, просят не открывать окна и не выходить из дома без необходимости.

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В ГСЧС сообщают, что смог сегодня не является причиной для паники в обществе, и по состоянию на 7 утра в Киевской области не зафиксированы пожары в экосистемах, в Зоне отчуждения и вблизи ЧАЭС. В то же время за сутки в области пожарные потушили 21 пожар из-за возгорания травы.

Темы: Киевэкология
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