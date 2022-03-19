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На Харківщині з-під завалів та на пожежах врятували 4 людей

Субота, 19 березня 2022, 08:32
Фото ДСНС

Чотири людини врятували під час розбору завалів та на пожежах у Харківській області, яку продовжують бомбити російські окупанти.

Джерело: ДСНС

Дослівно ДСНС: "Загалом за добу рятувальники здійснили 33 виїзди для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель. Співробітниками служби порятунку на пожежах та під час розбирання завалів було врятовано 4 особи". 

 
Фото ДСНС

Деталі: Упродовж минулої доби рятувальники проводили пошукові роботи та розбирання завалів у Київському, Шевченківському та Немишлянському районах Харкова, а також Харківському районі області. 

 
фото ДСНС 

Також підрозділи ДСНС виїжджали на гасіння пожеж житлових багатоповерхівок та приватних будівель, торговельних та інших об'єктів.

Піротехніки відпрацювали близько 30 адрес, де знаходились спрацьовані та не розірвані вибухонебезпечні предмети.  

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