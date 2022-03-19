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На Харьковщине из-под завалов и на пожарах спасли 4 человека

Суббота, 19 марта 2022, 08:32
Фото ГСЧС

Четыре человека спасли во время разбора завалов и на пожарах в Харьковской области, которую продолжают бомбить российские оккупанты.

Источник: ГСЧС

Дословно ГСЧС: "В общей сложности за сутки спасатели совершили 33 выезда для ликвидации пожаров, а также разборов завалов разрушенных зданий. Сотрудниками службы спасения на пожарах и при разборе завалов были спасены 4 человека".

 
Фото ГСЧС

Детали: За прошедшие сутки спасатели проводили поисковые работы и разбор завалов в Киевском, Шевченковском и Немышлянском районах Харькова, а также Харьковском районе области. 

 
Фото ГСЧС

Также подразделения ГСЧС выезжали на тушение пожаров жилых многоэтажек и частных зданий, торговых и других объектов.

Пиротехники отработали около 30 адресов, где находились отработанные и не разорвавшиеся взрывоопасные предметы.

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