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19 березня евакуюватимуть мешканців Бучі

Ірина БалачукСубота, 19 березня 2022, 08:55
Евакуація на Київщині 17 березня. Фото з Telegram Бучанської міської ради

19 березня об 11:00 стартує евакуація жителів Бучі, що під Києвом, до міста Білогородка.

Джерело: Бучанська міська рада у Telegram

Дослівно Бучанська міськрада: "Увага! Буча! Евакуація! 19 березня об 11:00 збір біля Бучанської міської ради на вул. Енергетиків, 12".

Деталі: Колона рухатиметься за маршрутом Буча – Ворзель – Михайлівка-Рубежівка – Забуччя – Дмитрівка – Капітанівка – Стоянка – Гореничі – Білогородка.

 
Карта з telegram Бучанської міської ради

Міська влада закликає жителів передати цю інформацію сусідам, родичам, друзям та знайомим.

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Теми: Київська областьвійнаевакуація
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