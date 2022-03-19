19 березня евакуюватимуть мешканців Бучі
Субота, 19 березня 2022, 08:55
19 березня об 11:00 стартує евакуація жителів Бучі, що під Києвом, до міста Білогородка.
Джерело: Бучанська міська рада у Telegram
Дослівно Бучанська міськрада: "Увага! Буча! Евакуація! 19 березня об 11:00 збір біля Бучанської міської ради на вул. Енергетиків, 12".
Деталі: Колона рухатиметься за маршрутом Буча – Ворзель – Михайлівка-Рубежівка – Забуччя – Дмитрівка – Капітанівка – Стоянка – Гореничі – Білогородка.
Міська влада закликає жителів передати цю інформацію сусідам, родичам, друзям та знайомим.
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