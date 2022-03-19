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19 марта будут эвакуировать жителей Бучи

Ирина БалачукСуббота, 19 марта 2022, 07:55
19 марта будут эвакуировать жителей Бучи
Эвакуация в Киевской области 17 марта. Фото из Telegram Бучанского городского совета

19 марта в 11:00 стартует эвакуация жителей Бучи, что под Киевом, в город Белогородка.

Источник: Бучанский городской совет в Telegram

Дословно Бучанский горсовет: "Внимание! Буча! Эвакуация! 19 марта в 11:00 сбор возле Бучанского городского совета по ул. Энергетиков, 12".

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Детали: Колонна будет двигаться по маршруту Буча – Ворзель – Михайловка-Рубежовка – Забучье – Дмитровка – Капитановка – Стоянка – Гореничи – Белогородка. 

 
КАРТА Из TELEGRAM БУЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

Городские власти призывают жителей передать эту информацию соседям, родственникам, друзьям и знакомым.

Темы: Киевская областьвойнаэвакуация
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