19 марта будут эвакуировать жителей Бучи
Суббота, 19 марта 2022, 08:55
19 марта в 11:00 стартует эвакуация жителей Бучи, что под Киевом, в город Белогородка.
Источник: Бучанский городской совет в Telegram
Дословно Бучанский горсовет: "Внимание! Буча! Эвакуация! 19 марта в 11:00 сбор возле Бучанского городского совета по ул. Энергетиков, 12".
Детали: Колонна будет двигаться по маршруту Буча – Ворзель – Михайловка-Рубежовка – Забучье – Дмитровка – Капитановка – Стоянка – Гореничи – Белогородка.
Городские власти призывают жителей передать эту информацию соседям, родственникам, друзьям и знакомым.
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