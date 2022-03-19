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Минобороны РФ заявило о применении гиперзвуковых ракет "Кинжал" в Украине

Валентина РоманенкоСуббота, 19 марта 2022, 08:36
Минобороны РФ заявило о применении гиперзвуковых ракет Кинжал в Украине
Демонстрация МиГ-31К с макетом гиперзвуковой ракеты «Кинжал» на параде. Фото из Википедии

Минобороны РФ заявило, что российские военные применили гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал" для уничтожения подземного военного склада на западе Украины

Источник: официальный представитель Минобороны страны-агрессора Игорь Конашенков, цитирует российский "Интерфакс"

Прямая речь: "18 марта авиационным ракетным комплексом "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области".

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Детали: По данным российских СМИ, "Кинжал" - авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой. Создан на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика МиГ-31 - МиГ-31К.

По словам российских военных, он способен поражать цели на дальности более 2 000 км, при этом гарантированно преодолевая все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Сообщалось, что опытно-боевое дежурство в Южном военном округе РФ несут 10 истребителей-перехватчиков в модификации МиГ-31К "Кинжал

ВИДЕО ДНЯ

В феврале 2022 года российские истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" прибывали в Сирию для учений.

Темы: Росcиявойна
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