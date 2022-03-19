Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Минобороны РФ заявило о применении гиперзвуковых ракет "Кинжал" в Украине

Валентина РоманенкоСуббота, 19 марта 2022, 09:36
Демонстрация МиГ-31К с макетом гиперзвуковой ракеты «Кинжал» на параде. Фото из Википедии

Минобороны РФ заявило, что российские военные применили гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал" для уничтожения подземного военного склада на западе Украины

Источник: официальный представитель Минобороны страны-агрессора Игорь Конашенков, цитирует российский "Интерфакс"

Прямая речь: "18 марта авиационным ракетным комплексом "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области".

Детали: По данным российских СМИ, "Кинжал" - авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой. Создан на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика МиГ-31 - МиГ-31К.

По словам российских военных, он способен поражать цели на дальности более 2 000 км, при этом гарантированно преодолевая все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Сообщалось, что опытно-боевое дежурство в Южном военном округе РФ несут 10 истребителей-перехватчиков в модификации МиГ-31К "Кинжал

В феврале 2022 года российские истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" прибывали в Сирию для учений.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: Росcиявойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

В России остановился единственный завод, где собирают танки

Зеленский указал, где будет "точка для окончания войны"

Нафтогаз: Украина будет продолжать транзит российского газа, пока это возможно

Надо не дать врагу перейти реку Ирпень и пойти на Киев – руководитель ОВА

Прижатый к стене Путин применяет агрессивную тактику – Байден

Греческий дипломат о Мариуполе: То, что я видел, надеюсь, никто никогда не увидит

Все новости...
Росcия
Генштаб озвучил потери России в войне: 44 средства ПВО, 210 самолетов и вертолетов
Краткая энциклопедия уничтоженного Кремлем
США запретили обслуживание почти 100 самолетов, связанных с Россией
Последние новости
08:56
документВ мэрии Новосибирска заставляют экономить бумагу
08:41
В Беларуси у границы с Польшей прекратил работу пункт размещения мигрантов
08:40
Россияне вынесли из банков более триллиона рублей – максимум с 2008 года
08:40
видео Оккупанты воруют ковры на Киевщине
08:37
США и Франция выступили за дальнейшее ужесточение санкций против РФ
08:10
СМИ: В Израиле поручили готовить визит премьера Беннета в Киев
08:04
Оккупанты ударили из "Градов" по Зеленодольску на подступах к Кривому Рогу
08:01
Подоляк: Переговоры с россиянами идут постоянно, тяжело ломаются стереотипы
07:46
обновленоЛуганщина: за сутки враг повредил 25 зданий и спровоцировал 14 пожаров
07:12
В Сумской области 300 россиян отказались воевать и уехали восвояси
Все новости...