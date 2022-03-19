У Запоріжжі оголосили комендантську годину на 1,5 доби

19 березня у місті Запоріжжя змінюється комендантська година ­– вона діятиме з 16:00 суботи до 6:00 понеділка, загалом триватиме 38 годин.

Джерело: начальник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух та Запорізька міська рада у Facebook

Пряма мова Старуха: "Відповідно до рішення військового командування у м. Запоріжжя запроваджується комендантська година з 16:00 19 березня до 6:00 годин 21 березня".

Деталі: Голова області закликав жителів з розумінням поставитися до цієї ситуації.

У Запорізькій міськраді повідомили, що громадський транспорт у місті 19 березня працюватиме до 17:00.