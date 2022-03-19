У Запоріжжі оголосили комендантську годину на 1,5 доби
Субота, 19 березня 2022, 08:39
19 березня у місті Запоріжжя змінюється комендантська година – вона діятиме з 16:00 суботи до 6:00 понеділка, загалом триватиме 38 годин.
Джерело: начальник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух та Запорізька міська рада у Facebook
Пряма мова Старуха: "Відповідно до рішення військового командування у м. Запоріжжя запроваджується комендантська година з 16:00 19 березня до 6:00 годин 21 березня".
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Деталі: Голова області закликав жителів з розумінням поставитися до цієї ситуації.
У Запорізькій міськраді повідомили, що громадський транспорт у місті 19 березня працюватиме до 17:00.