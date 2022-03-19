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В Запорожье объявили комендантский час на 1,5 суток

Ирина БалачукСуббота, 19 марта 2022, 08:39

19 марта в городе Запорожье меняется комендантский час – он будет действовать с 16:00 субботы до 6:00 понедельника, в общей сложности продлится 38 часов.

Источник: начальник Запорожской областной военной администрации Александр Старух и Запорожский городской совет в Facebook

Прямая речь Старуха: "В соответствии с решением военного командования в г. Запорожье вводится комендантский час с 16:00 19 марта до 6:00 21 марта".

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Детали: Глава области призвал жителей с пониманием отнестись к этой ситуации.

В Запорожском горсовете сообщили, что общественный транспорт 19 марта будет работать до 17:00.

Темы: Запорожьевойна
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