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США заборонили обслуговування майже 100 літаків, пов'язаних з Росією

"Європейська правда"Субота, 19 березня 2022, 08:43

Міністерство торгівлі США в п'ятницю перейшло до фактичного "приземлення" 100 літаків, які нещодавно літали до Росії і підозрювані в порушенні правил експортного контролю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Список включає 99 літаків Boeing, які експлуатуються російськими пасажирськими і вантажними перевізниками, включаючи Аерофлот, AirBridge Cargo, Utair, Nordwind, Azur Air і Aviastar-TU, а також Gulfstream G650 Абрамовича, що може ще більше перешкодити зусиллям Росії продовжити деякі міжнародні рейси. 

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Міністерство торгівлі попередило компанії та інші організації в усьому світі, що будь-яке заправка, технічне обслуговування, ремонт або запчастини чи послуги порушують експортний контроль США і підлягають застосуванню до компаній примусових заходів США, які можуть включати "значний термін ув’язнення, штрафи, втрату експортних привілеїв, або інших обмежень".

У заяві відомства йдеться, що ця акція означає, що "міжнародні рейси з Росії на цих літаках фактично припинені". Це також може зашкодити внутрішнім російським рейсам, оскільки правоохоронні дії США можуть бути спрямовані на компанії, що обслуговують літаки в Росії.

Сполучені Штати, Канада та велика частина Європи заборонили російським літакам політ над своїм повітряним простором, що призвело до скасування більшої частини міжнародних рейсів Росії.

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Правила застосовуються до будь-яких літаків виробництва США або будь-яких літаків із контрольованим вмістом американського походження більше ніж на 25%, які були реекспортовані в Росію після того, як 24 лютого набув чинності новий жорсткий контроль щодо авіаційних товарів для Росії.

Теми: СШАРосіявійнасанкції
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