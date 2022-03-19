США запретили обслуживание почти 100 самолетов, связанных с Россией

Министерство торговли США в пятницу перешло к фактическому "приземлению" 100 самолетов, недавно летавших в Россию и подозреваемых в нарушении правил экспортного контроля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Список включает 99 самолетов Boeing, эксплуатируемых российскими пассажирскими и грузовыми перевозчиками, включая Аэрофлот, AirBridge Cargo, Utair, Nordwind, Azur Air и Aviastar-TU, а также Gulfstream G650 Абрамович, что может еще больше помешать усилиям России продолжить некоторые международные рейсы. .

Министерство торговли предупредило компании и другие организации по всему миру, что любая заправка, техническое обслуживание, ремонт или запчасти или услуги нарушают экспортный контроль США и подлежат применению к компаниям принудительных мер США, которые могут включать "значительный срок заключения, штрафы, утрату экспортных привилегий или других ограничений".

В заявлении ведомства говорится, что эта акция означает, что "международные рейсы из России на эти самолеты фактически прекращены". Это также может нанести ущерб внутренним российским рейсам, поскольку правоохранительные действия США могут быть направлены на компании, обслуживающие самолеты в России.

Соединенные Штаты, Канада и большая часть Европы запретили российским самолетам полет над своим воздушным пространством, что привело к отмене большей части международных рейсов России.

Правила применяются к любым самолетам производства США или любым самолетам с контролируемым содержанием американского происхождения более чем на 25%, которые были реэкспортированы в Россию после того, как 24 февраля вступил в силу новый жесткий контроль по авиационным товарам для России.