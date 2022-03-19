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У суботу планують відкрити 10 гуманітарних коридорів

Валентина РоманенкоСубота, 19 березня 2022, 10:08
Ірина Верещук. фото МінТоТ

19 березня мають запрацювати 10 "зелених коридорів", планується доставка гуманітарних вантажів.

Джерело: міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук на брифінгу

Пряма мова: "На сьогодні погоджено 10 гуманітарних коридорів".

Деталі: Донецька область. З Маріуполя до міста Запоріжжя. Виїхала автоколона автобусів для перевезення маріупольців з Бердянська до Запоріжжя. Також до автобусів сьогодні ддаються фури з продуктами для пунктів допомоги маріупольцям у Бердянську.

Київська область. Із села Бервиця до Броварів. З села Бервиця люди мають самостійно вийти до мосту в селі Мокрець, перейти річку Трубимш в бік вулиці Радгоспна. Там на них чекатимуть автобуси. Бервиця – Мокрець – Заворичі – Калита – Семиполки – Летки – Рожни – Пухівка – Зазим'я – Бровари.

З міста Буча до селища Білогородка (Буча – Ворзель – Михайлівка-Рубежівка – Забуччя – Дмитрівка – Капітанівка – Стоянка – Гореничі – Білогородка).

Із селища Богданівка до міста Бровари (Богданівка – Новобогданівка – Рудня – Летки – Рожни – Пухівка – Зазим'я – Бровари).

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З міста Бородянка до Білої Церкви (Бородянка – Пісківка – Біла Криниця – Кочерів – Брусилів – Фастів – Біла Церква).

Луганська область. З міста Лисичанськ до міста Бахмут, міста Сєверодонецьк – до Бахмута, з міста Рубіжне – до Бахмута, з міста Попасна до міста Бахмут. В ці міста планується доставка гуманітарних вантажів. Продуктів та медикаментів а також автобусів для евакуації людей.

Херсонська область. Планується доставити 14 фур гуманітарної допомоги до Херсону.

Теми: війна
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