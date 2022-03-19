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В субботу планируют открыть 10 гуманитарных коридоров

Валентина РоманенкоСуббота, 19 марта 2022, 10:08
Ирина Верещук. фото МинВоТ

19 марта должны заработать 10 "зеленых коридоров", планируется доставка гуманитарных грузов.

Источник: министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук на брифинге

Прямая речь: "На сегодняшний день согласовано 10 гуманитарных коридоров".

Детали: Донецкая область. Из Мариуполя в город Запорожье. Выехала автоколонна автобусов для перевозки мариупольцев из Бердянска в Запорожье. Также к автобусам сегодня добавляются фуры с продуктами для пунктов помощи мариупольцам в Бердянске.

Киевская область. Из села Бервица в Бровары. Из села Бервица люди должны самостоятельно выйти к мосту в Мокреце, перейти реку Трубиш в сторону улицы Совхозная. Там их будут ждать автобусы. Бервица – Мокрец – Заворичи – Калита – Семиполки – Летки – Рожны – Пуховка – Зазимье – Бровары.

Из города Буча в поселок Белогородка (Буча – Ворзель – Михайловка-Рубежовка – Забучье – Дмитровка – Капитановка – Стоянка – Гореничи – Белогородка).

Из поселка Богдановка в город Бровары (Богдановка – Новобогдановка – Рудня – Летки – Рожны – Пуховка – Зазимье – Бровары). 

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Из города Бородянка в Белую Церковь (Бородянка – Песковка – Белая Криница – Кочерив – Брусилов – Фастов – Белая Церковь).

Луганская область. Из города Лисичанск в город Бахмут, города Северодонецк – в Бахмут, из города Рубижне – в Бахмут, из города Попасная в город Бахмут. В эти города планируется доставка гуманитарных грузов. Продуктов и медикаментов, а также автобусов для эвакуации людей.

Херсонская область. Планируется доставить 14 фур гуманитарной помощи в Херсон.

Темы: война
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