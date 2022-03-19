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Генштаб озвучив втрати Росії у війні: 44 засоби ППО, 210 літаків і гелікоптерів

Олена РощінаСубота, 19 березня 2022, 09:18
Генштаб озвучив втрати Росії у війні: 44 засоби ППО, 210 літаків і гелікоптерів
Фото Генштабу ЗСУ

Збройни сили України за понад 23 дні війни знищили близько 14 400 російських військовослужбовців. 72 реактивних системи залпового вогню, 44 засоби протиповітряної оборони, під сотню літаків і понад сотню гелікоптерів. 

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Деталі: Підрахунок втрат ворога ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 19 березня орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 14 400 осіб,
  • танків ‒ 466 од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 1470 од,
  • артилерійських систем – 213 од,
  • РСЗВ ‒ 72 од,
  • засоби ППО ‒ 44 од,
  • літаків ‒ 95 од,
  • гелікоптерів – 115 од,
  • автомобільної техніки ‒ 914 од,
  • кораблів та катерів ‒ 3 од,
  • цистерн з ПММ ‒ 60 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 17 од..
  • спеціальної техніки ‒ 11 од.

Дані уточнюються. 

 

Нагадаємо: Росія почала повномасштабне вторгненн в Україну 24 лютого 2022 року, через 8 років гібридної війни, на початку якої вона взяла під контроль Крим і частину українського сходу.

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Теми: війнаЗбройні силиРосія
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