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Генштаб озвучил потери России в войне: 44 средства ПВО, 210 самолетов и вертолетов

Елена РощинаСуббота, 19 марта 2022, 09:18
Генштаб озвучил потери России в войне: 44 средства ПВО, 210 самолетов и вертолетов
Фото Генштаба ВСУ

Вооруженные силы Украины за более чем 23 дня войны уничтожили около 14 400 российских военнослужащих. 72 реактивных системы залпового огня, 44 средства противовоздушной обороны, под сотню самолетов и более сотни вертолетов.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Детали: Подсчет потерь врага усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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Общие боевые потери противника с 24 февраля по 19 марта ориентировочно составили:

  • личного состава – порядка 14 400 человек,
  • танков ‒ 466 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1 470 ед,
  • артиллерийских систем – 213 ед,
  • РСЗО ‒ 72 ед,
  • средства ПВО – 44 ед,
  • самолетов ‒ 95 ед,
  • вертолетов – 115 ед,
  • автомобильной техники – 914 ед,
  • кораблей и катеров – 3 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 17 ед.
  • специальной техники – 11 ед.

Данные уточняются.

 

Напомним: Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, спустя 8 лет гибридной войны, в начале которой она взяла под контроль Крым и часть украинского востока.

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Темы: войнаВооруженные силыРосcия
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