Генштаб озвучил потери России в войне: 44 средства ПВО, 210 самолетов и вертолетов
Суббота, 19 марта 2022, 10:18
Вооруженные силы Украины за более чем 23 дня войны уничтожили около 14 400 российских военнослужащих. 72 реактивных системы залпового огня, 44 средства противовоздушной обороны, под сотню самолетов и более сотни вертолетов.
Источник: Генеральный штаб ВСУ
Детали: Подсчет потерь врага усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 19 марта ориентировочно составили:
- личного состава – порядка 14 400 человек,
- танков ‒ 466 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1 470 ед,
- артиллерийских систем – 213 ед,
- РСЗО ‒ 72 ед,
- средства ПВО – 44 ед,
- самолетов ‒ 95 ед,
- вертолетов – 115 ед,
- автомобильной техники – 914 ед,
- кораблей и катеров – 3 ед,
- цистерн с ГСМ – 60 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 17 ед.
- специальной техники – 11 ед.
Данные уточняются.
Напомним: Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, спустя 8 лет гибридной войны, в начале которой она взяла под контроль Крым и часть украинского востока.