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Генштаб озвучил потери России в войне: 44 средства ПВО, 210 самолетов и вертолетов

Елена РощинаСуббота, 19 марта 2022, 10:18
Фото Генштаба ВСУ

Вооруженные силы Украины за более чем 23 дня войны уничтожили около 14 400 российских военнослужащих. 72 реактивных системы залпового огня, 44 средства противовоздушной обороны, под сотню самолетов и более сотни вертолетов.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Детали: Подсчет потерь врага усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 19 марта ориентировочно составили:

  • личного состава – порядка 14 400 человек,
  • танков ‒ 466 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1 470 ед,
  • артиллерийских систем – 213 ед,
  • РСЗО ‒ 72 ед,
  • средства ПВО – 44 ед,
  • самолетов ‒ 95 ед,
  • вертолетов – 115 ед,
  • автомобильной техники – 914 ед,
  • кораблей и катеров – 3 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 17 ед.
  • специальной техники – 11 ед.

Данные уточняются.

 

Напомним: Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, спустя 8 лет гибридной войны, в начале которой она взяла под контроль Крым и часть украинского востока.

Темы: войнаВооруженные силыРосcия
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