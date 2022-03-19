Генштаб озвучил потери России в войне: 44 средства ПВО, 210 самолетов и вертолетов

Вооруженные силы Украины за более чем 23 дня войны уничтожили около 14 400 российских военнослужащих. 72 реактивных системы залпового огня, 44 средства противовоздушной обороны, под сотню самолетов и более сотни вертолетов.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Детали: Подсчет потерь врага усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 19 марта ориентировочно составили:

личного состава – порядка 14 400 человек,

танков ‒ 466 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1 470 ед,

артиллерийских систем – 213 ед,

РСЗО ‒ 72 ед,

средства ПВО – 44 ед,

самолетов ‒ 95 ед,

вертолетов – 115 ед,

автомобильной техники – 914 ед,

кораблей и катеров – 3 ед,

цистерн с ГСМ – 60 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 17 ед.

специальной техники – 11 ед.

Данные уточняются.

Напомним: Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, спустя 8 лет гибридной войны, в начале которой она взяла под контроль Крым и часть украинского востока.