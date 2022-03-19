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Ніч у регіонах: найгарячіше було на сході і півдні України

Ірина БалачукСубота, 19 березня 2022, 10:30
Результати російських обстрілів міста Суми. Пожежа на складі лакофарбової продукції. 18 березня. Фото ДСНС

Уночі 19 березня російські окупанти продовжили нещадно обстрілювати Луганську, Донецьку, Миколаївську та Сумську області, дещо зменшилась кількість ворожих обстрілів на Харківщині та Чернігівщині.  

Джерело: дані голів військових адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 8:00 19 березня

Деталі: Відносно спокійно ніч минула у Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Рівненській, Волинській, Вінницькій, Закарпатській, Хмельницькій, Тернопільській, Черкаській, Львівській, Полтавській, Чернівецькій, Івано-Франківській та Одеській областях.  

Водночас на Київщині повітряна загроза та загроза ракетних ударів була майже всю ніч. Під активним та не прицільним вогнем загарбника – Ірпінь, Мощун, Гостомель, Ворзель, населені пункти Макарівської громади. Найбільш страждає цивільна житлова забудова та інфраструктура. У селі Нові Петрівці – загоряння на сміттєзвалищі.

Чернігівщина. Було кілька повітряних тривог за вечір і ніч, тривали оборонні бої за Чернігів. Кількість обстрілів міста за добу зменшилась.

Сумщина. Російські окупанти обстрілювали з артилерії Охтирський та Сумський райони. Збитки встановлюються. В селах під кордоном, куди позаходив ворог, триває терор і геноцид місцевого населення.

Житомирщина. Ніч була неспокійною, лунали повітряні тривоги. Ворог наніс авіаудар у смт. Народичі, зруйновано складське приміщення.

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Харківщина. Спроби оточити Харків тривають, але ЗСУ тримають позиції, кількість обстрілів цієї ночі зменшилась. Тривають бої на Ізюмському напрямку, 18 березня через обстріли не запрацював гуманітарний коридор.

Луганщина. Унаслідок потужних обстрілів російською армією Сєвєродонецька, Рубіжного, Привілля, Кремінної 18 березня пошкоджено близько 54 об’єктів. Із них – 19 багатоквартирних та 19 приватних житлових будинків, два заклади охорони здоров’я. За добу щонайменше 4 людини загинули і 10 отримали поранення. Без газопостачання перебувають 23 населених пункти повністю. Знеструмлені 38 населених пунктів.

Донеччина. Ніч була складною. Ворог наступав на Мар'їнку. Тривали постійні обстріли по населених пунктах Авдіївка, Очеретине. По Верхньоторецьку окупанти нанесли авіаудар. Інформація по загиблих та постраждалих наразі відсутня.

Миколаївщина. Ніч була неспокійна. У Миколаївській області вночі лунала повітряна тривога. Снігурівку обстрілювали "Градами". Даних про загиблих і постраждалих наразі немає.

Херсонщина. Херсонщина потерпає від ворожої окупації з усіх напрямків. В області більше 70 населених пунктів залишаються без електропостачання – це майже 50 тисяч громадян. Стільки ж користувачів вже значний час не мають води.

Теми: УкраїнавійнаМиколаївська областьСумська область
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