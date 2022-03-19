Ночь в регионах: тяжелее всего было на востоке и юге Украины

Ночью 19 марта российские оккупанты продолжили беспощадно обстреливать Луганскую, Донецкую, Николаевскую и Сумскую области, немного уменьшилось количество вражеских обстрелов в Харьковской и Черниговской областях.

Источник: данные глав военных администраций о ситуации в регионах Украины по состоянию на 8:00 19 марта

Детали: Относительно спокойно ночь прошла в Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Ровенской, Волынской, Винницкой, Закарпатской, Хмельницкой, Тернопольской, Черкасской, Львовской, Полтавской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Одесской областях.

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В то же время в Киевской области воздушная угроза и угроза ракетных ударов была почти всю ночь. Под активным и не прицельным огнем захватчика – Ирпень, Мощун, Гостомель, Ворзель, населенные пункты Макаровской общины. Больше всего страдает гражданская жилищная застройка и инфраструктура. В селе Новые Петровцы – возгорание на свалке.

Черниговская область. Было несколько воздушных тревог за вечер и ночь, продолжались оборонительные бои за Чернигов. Количество обстрелов города за сутки уменьшилось.

Сумщина. Российские оккупанты обстреливали из артиллерии Ахтырский и Сумской районы. Ущерб устанавливается. В селах под границей, куда пришел враг, продолжается террор и геноцид местного населения.

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Житомирская область. Ночь была непокойной, раздавались воздушные тревоги. Враг нанес авиаудар в пгт. Народычи, разрушено складское помещение.

Харьковская область. Попытки оцепить Харьков продолжаются, но ВСУ держат позиции, количество обстрелов этой ночью уменьшилось. Продолжаются бои на Изюмском направлении, 18 марта из-за обстрелов не заработал гуманитарный коридор.

Луганская область. В результате мощных обстрелов российской армией Северодонецка, Рубежного, Приволья, Кременной 18 марта повреждено около 54 объектов. Из них – 19 многоквартирных и 19 частных жилых домов, два заведения здравоохранения. За сутки не менее 4 человек погибли и 10 получили ранения. Без газоснабжения находятся 23 населенных пункта полностью. Обесточены 38 населенных пунктов.

Донецкая область. Ночь была сложной. Враг наступал на Марьинку. Продолжались постоянные обстрелы по населенным пунктам Авдеевка, Очеретино. По Верхнеторецкому оккупанты нанесли авиаудар. Информация о погибших и пострадавших отсутствует.

Николаевщина. Ночь была неспокойная. В Николаевской области ночью раздавалась воздушная тревога. Снегиревку обстреливали "Градами". Данных о погибших и пострадавших пока нет.

Херсонская область. Херсонщина страдает от вражеской оккупации по всем направлениям. В области более 70 населенных пунктов остаются без электроснабжения – это около 50 тысяч граждан. У стольких же пользователей уже значительное время нет воды.