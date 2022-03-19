В Україні запрацювали табори для полонених росіян
В Україні запрацювали спеціальні табори для військовополонених російських окупантів.
Джерело: генпрокурорка Ірина Венедіктова в інтерв'ю BBC
Пряма мова Венедіктової: "Вже є (табори для військовополонених – ред.). Ми над цим попрацювали. Вони є, тому що цього, знову ж таки, вимагає Женевська конвенція.
Щодо військовополонених – навіть медична допомога їм надається майже на (тому самому) рівні, як надається нашим хлопцям.
Тому я вважаю, що ми себе проявляємо як цивілізована країна, яка дає відсіч агресору, але сама не стає агресором".
Деталі: За словами Венедіктової, питання спеціальних військових таборів відпрацювали – про це підписаний спільний наказ з Міноборони, МВС, іншими дотичними службами.
Водночас генпрокурор уточнила, що наразі питанням військовополонених займається спеціально створений правоохоронний орган – Військова служба правопорядку.
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