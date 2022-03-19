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В Україні запрацювали табори для полонених росіян

Ірина БалачукСубота, 19 березня 2022, 09:54
В Україні запрацювали табори для полонених росіян
Російські військові, які здалися в полон у Маріуполі. Фото з Telegram-каналу "Ищи своих"

В Україні запрацювали спеціальні табори для військовополонених російських окупантів.

Джерело: генпрокурорка Ірина Венедіктова в інтерв'ю BBC

Пряма мова Венедіктової: "Вже є (табори для військовополонених – ред.). Ми над цим попрацювали. Вони є, тому що цього, знову ж таки, вимагає Женевська конвенція.

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Щодо військовополонених – навіть медична допомога їм надається майже на (тому самому) рівні, як надається нашим хлопцям.

Тому я вважаю, що ми себе проявляємо як цивілізована країна, яка дає відсіч агресору, але сама не стає агресором".

Деталі: За словами Венедіктової, питання спеціальних військових таборів відпрацювали – про це підписаний спільний наказ з Міноборони, МВС, іншими дотичними службами.

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Водночас генпрокурор уточнила, що наразі питанням військовополонених займається спеціально створений правоохоронний орган – Військова служба правопорядку.

Теми: Росіявійнаполонені
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