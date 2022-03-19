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В Украине заработали лагеря для пленных россиян

Ирина БалачукСуббота, 19 марта 2022, 09:54
В Украине заработали лагеря для пленных россиян
Российские военные, сдавшиеся в плен в Мариуполе. Фото из Telegram-канала "Ищи своих"

В Украине заработали специальные лагеря для военнопленных российских оккупантов.

Источник: генпрокурор Ирина Венедиктова в интервью BBC

Прямая речь Венедиктовой: "Уже есть (лагеря для военнопленных – ред.). Мы над этим поработали. Они есть, потому что этого опять же требует Женевская конвенция.

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Относительно военнопленных – даже медицинская помощь им оказывается почти на (том же) уровне, как оказывается нашим ребятам.

Поэтому я считаю, что мы себя проявляем как цивилизованная страна, которая дает отпор агрессору, но сама не становится агрессором".

Детали: По словам Венедиктовой, вопросы специальных военных лагерей отработали – об это подписан совместный приказ Минобороны, МВД, других служб.

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В то же время генпрокурор уточнила, что вопросом военнопленных занимается специально созданный правоохранительный орган – Военная служба правопорядка.

Темы: Росcиявойнапленные
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