В Украине заработали лагеря для пленных россиян
В Украине заработали специальные лагеря для военнопленных российских оккупантов.
Источник: генпрокурор Ирина Венедиктова в интервью BBC
Прямая речь Венедиктовой: "Уже есть (лагеря для военнопленных – ред.). Мы над этим поработали. Они есть, потому что этого опять же требует Женевская конвенция.
Относительно военнопленных – даже медицинская помощь им оказывается почти на (том же) уровне, как оказывается нашим ребятам.
Поэтому я считаю, что мы себя проявляем как цивилизованная страна, которая дает отпор агрессору, но сама не становится агрессором".
Детали: По словам Венедиктовой, вопросы специальных военных лагерей отработали – об это подписан совместный приказ Минобороны, МВД, других служб.
В то же время генпрокурор уточнила, что вопросом военнопленных занимается специально созданный правоохранительный орган – Военная служба правопорядка.