Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Українські прикордонники вручили послу Білорусі "30 срібняків" за зраду 

Олена РощінаСубота, 19 березня 2022, 10:14
Українські прикордонники вручили послу Білорусі 30 срібняків за зраду 
"30 срібняків для Білорусі", скриншот

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко через білоруського посла передав голові Державного прикордонного комітету Білорусі Анатолію Лаппо "30 срібняків". 

Джерело: допис і відео, опублікувані Сергієм Дейнеком у Facebook 

Деталі: Підполковник ДПСУ прийшов до посла Білорусі в Україні Ігоря Сокола і намагався вручити йому мішечок із монетами – "30 срібняками", як доручив Дейнеко.  

Реклама:

"Це наказ для вас, але не для мене", – заявив Сокол.

Посол відвернувся і пішов із невдоволеним виглядом, гроші відскочили від нього.

"Із презирством", – кинув навздогін український прикордонник.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова Дейнеко: "Рашисти здійснюють відкриту криваву агресію проти України з території білорусі. Як відомо, тридцять срібняків – плата за зраду. За удар в спину Україні мав змогу передати їх керівнику державного прикордонного комітету Республіки Білорусь генерал-лейтенанту Лаппо А,П,".

Довідка: Тридцять срібняків – згідно з Новим Завітом, це плата за зраду, яку отримав Іуда Іскаріот, погодившись видати Ісуса Христа первосвященикам.

Теми: БілорусьПрикордонна службавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Білорусь
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Через удар блискавки на кордоні України з Білоруссю здетонували міни
До Білорусі знову прибувають російські військові
Останні новини
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
Усі новини...
Реклама: