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Українські прикордонники вручили послу Білорусі "30 срібняків" за зраду 

Олена РощінаСубота, 19 березня 2022, 11:14
"30 срібняків для Білорусі", скриншот

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко через білоруського посла передав голові Державного прикордонного комітету Білорусі Анатолію Лаппо "30 срібняків". 

Джерело: допис і відео, опублікувані Сергієм Дейнеком у Facebook 

Деталі: Підполковник ДПСУ прийшов до посла Білорусі в Україні Ігоря Сокола і намагався вручити йому мішечок із монетами – "30 срібняками", як доручив Дейнеко.  

"Це наказ для вас, але не для мене", – заявив Сокол.

Посол відвернувся і пішов із невдоволеним виглядом, гроші відскочили від нього.

"Із презирством", – кинув навздогін український прикордонник.

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Пряма мова Дейнеко: "Рашисти здійснюють відкриту криваву агресію проти України з території білорусі. Як відомо, тридцять срібняків – плата за зраду. За удар в спину Україні мав змогу передати їх керівнику державного прикордонного комітету Республіки Білорусь генерал-лейтенанту Лаппо А,П,".

Довідка: Тридцять срібняків – згідно з Новим Завітом, це плата за зраду, яку отримав Іуда Іскаріот, погодившись видати Ісуса Христа первосвященикам.

Теми: БілорусьПрикордонна службавійна
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