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Украинские пограничники вручили послу Беларуси "30 серебреников" за предательство 

Елена РощинаСуббота, 19 марта 2022, 10:14
Украинские пограничники вручили послу Беларуси 30 серебреников за предательство 
"30 серебряников для Беларуси", скриншот

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко через белорусского посла передал главе Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолию Лаппо "30 серебряников".

Источник: сообщение и видео, опубликованные Сергеем Дейнеко в Facebook

Детали: Подполковник ГПСУ пришел к послу Беларуси в Украине Игорю Соколу и пытался вручить ему мешочек с монетами – "30 сребрениками", как поручил Дейнеко.

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"Это приказ для вас, но не для меня", – заявил Сокол. 

Посол отвернулся и ушел с недовольным видом, деньги отскочили от него.

"С презрением", – бросил вдогонку украинский пограничник. 

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Прямая речь Дейнеко: "Рашисты совершают открытую кровавую агрессию против Украины с территории Беларуси. Как известно, тридцать сребреников – плата за предательство. За удар в спину Украине имел возможность передать их руководителю государственного пограничного комитета Республики Беларусь генерал-лейтенанту Лаппо А,П,".

Справка: Тридцать сребреников – согласно Новому Завету, єто плата за предательство, которую получил Иуда Искариот, согласившись выдать Иисуса Христа первосвященникам.

Темы: БеларусьПограничная службавойна
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