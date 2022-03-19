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Украинские пограничники вручили послу Беларуси "30 серебреников" за предательство 

Елена РощинаСуббота, 19 марта 2022, 11:14
"30 серебряников для Беларуси", скриншот

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко через белорусского посла передал главе Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолию Лаппо "30 серебряников".

Источник: сообщение и видео, опубликованные Сергеем Дейнеко в Facebook

Детали: Подполковник ГПСУ пришел к послу Беларуси в Украине Игорю Соколу и пытался вручить ему мешочек с монетами – "30 сребрениками", как поручил Дейнеко.

"Это приказ для вас, но не для меня", – заявил Сокол. 

Посол отвернулся и ушел с недовольным видом, деньги отскочили от него.

"С презрением", – бросил вдогонку украинский пограничник. 

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Прямая речь Дейнеко: "Рашисты совершают открытую кровавую агрессию против Украины с территории Беларуси. Как известно, тридцать сребреников – плата за предательство. За удар в спину Украине имел возможность передать их руководителю государственного пограничного комитета Республики Беларусь генерал-лейтенанту Лаппо А,П,".

Справка: Тридцать сребреников – согласно Новому Завету, єто плата за предательство, которую получил Иуда Искариот, согласившись выдать Иисуса Христа первосвященникам.

Темы: БеларусьПограничная службавойна
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