Украинские пограничники вручили послу Беларуси "30 серебреников" за предательство 

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко через белорусского посла передал главе Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолию Лаппо "30 серебряников".

Источник: сообщение и видео, опубликованные Сергеем Дейнеко в Facebook

Детали: Подполковник ГПСУ пришел к послу Беларуси в Украине Игорю Соколу и пытался вручить ему мешочек с монетами – "30 сребрениками", как поручил Дейнеко.

"Это приказ для вас, но не для меня", – заявил Сокол.

Посол отвернулся и ушел с недовольным видом, деньги отскочили от него.

"С презрением", – бросил вдогонку украинский пограничник.

Прямая речь Дейнеко: "Рашисты совершают открытую кровавую агрессию против Украины с территории Беларуси. Как известно, тридцать сребреников – плата за предательство. За удар в спину Украине имел возможность передать их руководителю государственного пограничного комитета Республики Беларусь генерал-лейтенанту Лаппо А,П,".

Справка: Тридцать сребреников – согласно Новому Завету, єто плата за предательство, которую получил Иуда Искариот, согласившись выдать Иисуса Христа первосвященникам.