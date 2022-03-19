Захисники знищили російську техніку у Маріуполі і під Черніговом

Українські захисники повідомили про знищення військової техніки російських окупантів у Маріуполі та на Чернігівщині.

Джерело: окремий загін спецпризначення "Азов" у Telegram, Оперативне командування "Північ" у Facebook

Дослівно "Азов": "Вранці (19 березня – ред.) в ході спецоперації бійцями полку "Азов" було проведено рейд по ворожому командному пункті та тиловому пункті управління, в ході якого було знищено склади з боєприпасами, офіцерський склад ворога, до взводу піхоти".

Деталі: За попередніми даними, знищено 1 танк, 2 БТРи та вантажні автомобілі.



У свою чергу Оперативне командування "Північ" повідомило про знищення 19 березня двох батарей ворожої артилерії у Чернігівській області.

Українські оборонці нанесли вогневе ураження російській батареї РСЗВ "Ураган" та батареї самохідних артилерійських установок 2С19 "МСТА-С".

Фото знищеної техніки окупанта захисники обіцяли оприлюднити пізніше.