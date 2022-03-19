Защитники уничтожили российскую технику в Мариуполе и под Черниговом

Украинские защитники сообщили об уничтожении военной техники российских оккупантов в Мариуполе и Черниговской области.

Источник: отдельный отряд спецназначения "Азов" в Telegram, Оперативное командование "Север" в Facebook

Дословно "Азов": "Утром (19 марта – ред.) в ходе спецоперации бойцами полка "Азов" был проведен рейд по вражескому командному пункту и тыловому пункту управления, в ходе которого были уничтожены склады с боеприпасами, офицерский состав врага, до взвода пехоты".

Детали: По предварительным данным, уничтожены 1 танк, 2 БТРа и грузовые автомобили.

В свою очередь, Оперативное командование "Север" сообщило об уничтожении 19 марта двух батарей вражеской артиллерии в Черниговской области.

Украинские защитники нанесли огневое поражение российской батарее РСЗО "Ураган" и батарее самоходных артиллерийских установок 2С19 "МСТА-С".

Фото уничтоженной техники оккупанта защитники обещали обнародовать позже.