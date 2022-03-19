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Житомирщина: обстрілом у Коростенському районі знищено будівлю  

Олена РощінаСубота, 19 березня 2022, 10:44
Житомирщина: обстрілом у Коростенському районі знищено будівлю  
Фото ДСНС

На світанку у Коростенському районі Житомирської області снаряд влучив в одноповерхову будівлю, внаслідок чого вона згоріла. 

Джерело: ДСНС України 

Деталі: 19 березня о 6:15 в Коростенському районі внаслідок обстрілу сталося попадання в одноповерхову будівлю з подальшим загоранням. 

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Будівлю зруйновано повністю. 

О 6:35 пожежу локалізовано на площі 500 м кв. О 8:26 хв пожежу ліквідовано. 

Жертв та постраждалих немає.

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Теми: війнапожежаЖитомирщина
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