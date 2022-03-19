Житомирщина: обстрілом у Коростенському районі знищено будівлю  

На світанку у Коростенському районі Житомирської області снаряд влучив в одноповерхову будівлю, внаслідок чого вона згоріла.

Джерело: ДСНС України

Деталі: 19 березня о 6:15 в Коростенському районі внаслідок обстрілу сталося попадання в одноповерхову будівлю з подальшим загоранням.

Будівлю зруйновано повністю.

О 6:35 пожежу локалізовано на площі 500 м кв. О 8:26 хв пожежу ліквідовано.

Жертв та постраждалих немає.