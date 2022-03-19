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Житомирщина: обстрелом в Коростенском районе уничтожено здание

Елена РощинаСуббота, 19 марта 2022, 11:44
Фото ГСЧС

На рассвете в Коростенском районе Житомирской области снаряд попал в одноэтажное здание, в результате чего оно сгорело.

Источник: ГСЧС Украины

Детали: 19 марта в 6:15 в Коростенском районе в результате обстрела произошло попадание в одноэтажное здание с последующим возгоранием. 

Здание полностью разрушено.

В 6:35 пожар локализован на площади 500 м кв. В 8:26 мин пожар ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет.

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Темы: войнапожарЖитомирская область
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