Житомирщина: обстрелом в Коростенском районе уничтожено здание
Суббота, 19 марта 2022, 11:44
На рассвете в Коростенском районе Житомирской области снаряд попал в одноэтажное здание, в результате чего оно сгорело.
Источник: ГСЧС Украины
Детали: 19 марта в 6:15 в Коростенском районе в результате обстрела произошло попадание в одноэтажное здание с последующим возгоранием.
Здание полностью разрушено.
В 6:35 пожар локализован на площади 500 м кв. В 8:26 мин пожар ликвидирован.
Жертв и пострадавших нет.
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