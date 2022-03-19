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Росія замінувала море від Босфору до Одеси і заявила, що це українські міни

"Українська правда"Субота, 19 березня 2022, 12:38
Морська міна, фото з enciklopediya-tehniki.ru

Російська армія замінувала морські шляхи від Босфору до Одеси, морський порт Сочі поширив інформацію, що це – українські міни і після шторму вони дрейфують.

Джерело: керівник проєкту в Інституті Чорноморських стратегічних досліджень і голвний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко, джерело УП у Військово-морських силах ЗСУ 

Пряма мова Клименка: "Реальна небезпека на морі: РФ замінувала рекомендовані шляхи від Босфору до Одеси і повідомила, що це українські міни. Чергова небезпечна дезінформація з боку ворога".

Деталі: Клименко оприлюднив документ від 18 березня за підписом капітана морського порту Сочі В‘ячеслава Румянцева, у якому стверджується, що українські ВМС встановили якірні міни на підходах до своїх портів Одеса, Очаків, Чорноморськ і Южне – але через шторм вони відірвалися і зараз становлять загрозу для судноплавства у північно-західній частині Чорного моря. 

 

Джерело "Української правди" у ВМС України підтвердило, що поширюється дезінформація про міни, що дрейфують нібито з вини українських сил.

На переконання Клименка, попередження росіян має на меті перешкодити морському трафіку комерційних суден в Чорному морі. 

"Воно потребує негайного введеня до Чорного моря Постійної мінно-тральної группи НАТО!", – вважає він. 

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За даними джерел BlackSeaNews, йдеться про мінування з боку ЧФ РФ рекомендованих шляхів комерційних суден від Босфору в напрямку Одеси, це прикривається брехнею про "зірвані штормом українські міни".

 

Клименко наголосив: міни, які дрейфують у штормовому морі, підрахувати неможливо в принципі – "це може зробити тільки той, хто їх встановлював".

Теми: війнаЧорне мореОдесаРосія
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