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Россия заминировала море от Босфора до Одессы и заявила, что это украинские мины

"Украинская правда"Суббота, 19 марта 2022, 11:38
Россия заминировала море от Босфора до Одессы и заявила, что это украинские мины
Морская мина, фото с enciklopediya-tehniki.ru

Российская армия заминировала морские пути от Босфора до Одессы, морской порт Сочи распространил информацию, что это украинские мины и после шторма они дрейфуют.

Источник: руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований и главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко, источник УП в Военно-морских силах ВСУ

Прямая речь Клименко: "Реальная опасность на море: РФ заминировала рекомендованные пути от Босфора до Одессы и сообщила, что это украинские мины. Очередная опасная дезинформация со стороны врага".

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Детали: Клименко обнародовал документ от 18 марта за подписью капитана морского порта Сочи Вячеслава Румянцева, в котором утверждается, что украинские ВМС установили якорные мины на подходах к своим портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южное – но из-за шторма они оторвались и сейчас составляют угрозу судоходству в северо-западной части Черного моря.

 

Источник "Украинской правды" в ВМС Украины подтвердил, что распространяется дезинформация о минах, дрейфующих якобы по вине украинских сил.

По убеждению Клименко, предупреждение россиян имеет целью помешать морскому трафику коммерческих судов в Черном море.

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"Оно требует немедленного введения в Черное море Постоянной минно-тральной группы НАТО!", – считает он.

По данным источников BlackSeaNews, речь идет о минировании со стороны ЧФ РФ рекомендованных путей коммерческих судов от Босфора в направлении Одессы, это прикрывается ложью о "сорванных штормам украинских минах".

 

Клименко подчеркнул: дрейфующие в штормовом море мины подсчитать невозможно в принципе – "это может сделать только тот, кто их устанавливал".

Темы: войнаЧерное мореОдессаРосcия
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