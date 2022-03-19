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Ворог двома ракетними ударами вбив 9 людей під Запоріжжям

Євген КізіловСубота, 19 березня 2022, 11:37

18 березня російські загарбники нанесли два ракетних удари по передмістю Запоріжжя, внаслідок чого загинули дев'ять людей і 17 було поранено.

Джерело: речник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Ареф'єв у Facebook

Деталі: За його словами, серед загиблих - представник Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ще трьох працівників ДСНС було поранено.

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Також під час обстрілу п’ятеро травмованих.

Водночас, за словами Арєф'єва, протягом доби 18 березня українські захисники та захисниці Запорізького краю знищили БТР-82 з десантом окупантів та пошкодили дві БМП противника.

При цьому окупанти систематично обстрілюють українські позиції, застосовуючи міномети, танки, гелікоптори та ракетні системами великої потужності.

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Теми: Запоріжжявійнажертви
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