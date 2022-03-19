Враг двумя ракетными ударами убил 9 человек под Запорожьем
Суббота, 19 марта 2022, 11:37
18 марта российские захватчики нанесли два ракетных удара по пригороду Запорожья, в результате чего погибли девять человек и 17 были ранены.
Источник: пресс-секретарь Запорожской областной военной администрации Иван Арефьев в Facebook
Детали: По его словам, среди погибших – представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Еще трое работников ГСЧС были ранены.
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Также при обстреле пять человек получили травмы.
В то же время, по словам Арефьева, за сутки 18 марта украинские защитники и защитницы Запорожского края уничтожили БТР-82 с десантом оккупантов и повредили две БМП противника.
При этом оккупанты систематически обстреливают украинские позиции, применяя минометы, танки, вертолеты и ракетные системы большой мощности.
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