Німеччина доставила Україні лише 500 з обіцяних 2700 ПЗРК "Стріла" - ЗМІ
Україна отримала 500 з 2700 обіцяних Німеччиною на початку березня зенітних ракет типу "Стріла".
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt з посиланням на українські урядові джерела.
Передача відбулася в Польщі лише в четвер увечері. За даними українських урядових кіл, подальших поставок "Стріли" не планується.
Міністерство оборони Німеччини лише підтвердило, що поставки в Україну були здійснені. Прессекретар міністерства зазначила, що будь-які поставки зброї відбуватимуться лише після схвалення Федеральної ради безпеки.
Додаткова інформація неможлива "через засекречування інформації, яка є результатом поточної ситуації у сфері безпеки".
Наприкінці лютого федеральний уряд Німеччини ухвалив рішення якнайшвидше доставити Україні 1000 одиниць протитанкової зброї та 500 зенітно-ракетних комплексів "Стінгер" зі складів Бундесверу.
Після цього Мінекономіки Німеччини схвалило постачання Україні 2700 зенітних ракет типу "Стріла" із колишніх запасів збройних сил Німецької демократичної республіки (Східна Німеччина).
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Однак, як з’ясувалося, сотні з 2700 зенітних ракет "Стріла", які уряд Німеччини обіцяв передати Україні, не тільки повністю застаріли, але й непридатні для використання - а уся партія ПЗРК ще й недоукомплектована.