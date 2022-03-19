Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Німеччина доставила Україні лише 500 з обіцяних 2700 ПЗРК "Стріла" - ЗМІ

"Європейська правда"Субота, 19 березня 2022, 11:33

Україна отримала 500 з 2700 обіцяних Німеччиною на початку березня зенітних ракет типу "Стріла".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt з посиланням на українські урядові джерела.

Передача відбулася в Польщі лише в четвер увечері. За даними українських урядових кіл, подальших поставок "Стріли" не планується.

Реклама:

Міністерство оборони Німеччини лише підтвердило, що поставки в Україну були здійснені. Прессекретар міністерства зазначила, що будь-які поставки зброї відбуватимуться лише після схвалення Федеральної ради безпеки.

Додаткова інформація неможлива "через засекречування інформації, яка є результатом поточної ситуації у сфері безпеки".

Наприкінці лютого федеральний уряд Німеччини ухвалив рішення якнайшвидше доставити Україні 1000 одиниць протитанкової зброї та 500 зенітно-ракетних комплексів "Стінгер" зі складів Бундесверу.

ВІДЕО ДНЯ

Після цього Мінекономіки Німеччини схвалило постачання Україні 2700 зенітних ракет типу "Стріла" із колишніх запасів збройних сил Німецької демократичної республіки (Східна Німеччина).

Однак, як з’ясувалося, сотні з 2700 зенітних ракет "Стріла", які уряд Німеччини обіцяв передати Україні, не тільки повністю застаріли, але й непридатні для використання - а уся партія ПЗРК ще й недоукомплектована.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Останні новини
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
Усі новини...
Реклама: