Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Німеччина доставила Україні лише 500 з обіцяних 2700 ПЗРК "Стріла" - ЗМІ

"Європейська правда"Субота, 19 березня 2022, 12:33

Україна отримала 500 з 2700 обіцяних Німеччиною на початку березня зенітних ракет типу "Стріла".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt з посиланням на українські урядові джерела.

Передача відбулася в Польщі лише в четвер увечері. За даними українських урядових кіл, подальших поставок "Стріли" не планується.

Міністерство оборони Німеччини лише підтвердило, що поставки в Україну були здійснені. Прессекретар міністерства зазначила, що будь-які поставки зброї відбуватимуться лише після схвалення Федеральної ради безпеки.

Додаткова інформація неможлива "через засекречування інформації, яка є результатом поточної ситуації у сфері безпеки".

Наприкінці лютого федеральний уряд Німеччини ухвалив рішення якнайшвидше доставити Україні 1000 одиниць протитанкової зброї та 500 зенітно-ракетних комплексів "Стінгер" зі складів Бундесверу.

Після цього Мінекономіки Німеччини схвалило постачання Україні 2700 зенітних ракет типу "Стріла" із колишніх запасів збройних сил Німецької демократичної республіки (Східна Німеччина).

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Однак, як з’ясувалося, сотні з 2700 зенітних ракет "Стріла", які уряд Німеччини обіцяв передати Україні, не тільки повністю застаріли, але й непридатні для використання - а уся партія ПЗРК ще й недоукомплектована.

powered by lun.ua
Головне сьогодні

Харківський напрямок: ППО збила російський винищувач Су-34

В Україні спростили ЗНО-2022

Україна провела обмін військополоненими з Росією у форматі "10 на 10"

доповненоРада ввела кримінальну відповідальність за зйомку ЗСУ і продаж гумдопомоги

5 нардепів ОПЗЖ вийшли зі складу фракції

оновленоРосійські ЗМІ "знайшли" Шойгу

Усі новини...
Останні новини
19:49
Російським окупантам нав'язують, що війну треба закінчити до 9 травня
19:42
В окупованому Докучаєвську створили фільтраційний табір для маріупольців – Генштаб
19:38
Харківщина: російський гелікоптер обстріляв власні позиції
19:36
"Антонов" просить світ допомогти у відродженні літака "Мрія"
19:12
Миколаївщина: внаслідок обстрілу села 3 загиблих, 13 поранених
19:11
Росіяни вже знайшли в "біолабораторіях" в Україні слід Байдена та Сороса
19:04
Україна дзеркально відповіла Білорусі на вислання дипломатів
19:04
Ексглава Мінагро Лещенко пішов у відставку через важку спадкову хворобу
19:01
ВІДЕОУ Білорусі помітили півтора десятка ракет для "Іскандерів" поблизу Гомеля
18:53
СБУ затримала псевдоволонтера і викрила лікаря, який за хабар проривався за кордон
Усі новини...