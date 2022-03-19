Німеччина доставила Україні лише 500 з обіцяних 2700 ПЗРК "Стріла" - ЗМІ

Україна отримала 500 з 2700 обіцяних Німеччиною на початку березня зенітних ракет типу "Стріла".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt з посиланням на українські урядові джерела.

Передача відбулася в Польщі лише в четвер увечері. За даними українських урядових кіл, подальших поставок "Стріли" не планується.

Міністерство оборони Німеччини лише підтвердило, що поставки в Україну були здійснені. Прессекретар міністерства зазначила, що будь-які поставки зброї відбуватимуться лише після схвалення Федеральної ради безпеки.

Додаткова інформація неможлива "через засекречування інформації, яка є результатом поточної ситуації у сфері безпеки".

Наприкінці лютого федеральний уряд Німеччини ухвалив рішення якнайшвидше доставити Україні 1000 одиниць протитанкової зброї та 500 зенітно-ракетних комплексів "Стінгер" зі складів Бундесверу.

Після цього Мінекономіки Німеччини схвалило постачання Україні 2700 зенітних ракет типу "Стріла" із колишніх запасів збройних сил Німецької демократичної республіки (Східна Німеччина).

Однак, як з’ясувалося, сотні з 2700 зенітних ракет "Стріла", які уряд Німеччини обіцяв передати Україні, не тільки повністю застаріли, але й непридатні для використання - а уся партія ПЗРК ще й недоукомплектована.