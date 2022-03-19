Германия доставила Украине только 500 из обещанных 2700 ПЗРК "Стрела" - СМИ

Украина получила 500 из 2700 обещанных Германией в начале марта зенитных ракет типа "Стрела".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt со ссылкой на украинские правительственные источники.

Передача прошла в Польше только в четверг вечером. По данным украинских правительственных кругов, дальнейшие поставки "Стрелы" не планируются.

Министерство обороны Германии лишь подтвердило, что поставки на Украину были осуществлены. Пресссекретарь министерства отметила, что любые поставки оружия будут производиться только после одобрения Федерального совета безопасности.

Дополнительная информация невозможна "по причине засекречивания информации, которая является результатом текущей ситуации в сфере безопасности".

В конце февраля федеральное правительство Германии приняло решение как можно быстрее доставить Украине 1000 единиц противотанкового оружия и 500 зенитно-ракетных комплексов "Стингер" из составов Бундесвера.

После этого Минэкономики Германии одобрило поставки в Украину 2700 зенитных ракет типа "Стрела" из бывших запасов вооруженных сил Германской демократической республики (Восточная Германия).

Однако, как выяснилось, сотни из 2700 зенитных ракет "Стрела", которые обещало правительство Германии передать Украине, не только полностью устарели, но и непригодны для использования - а вся партия ПЗРК еще и недоукомплектована.