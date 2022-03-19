Кремль намагається з'ясувати, чим незадоволені росіяни всередині країни – РосЗМІ

Адміністрація президента Росії намагається з'ясувати, що саме зараз турбує жителів країни — на тлі війни та санкцій, але як вирішувати ці проблеми і що ще може статися через вторгнення в Україну, в Кремлі не знають.

Джерело: співрозмовники Meduza, близькі до Кремля

Деталі: Зазначається, що внутрішньополітична ситуація в РФ виглядає все гірше - незважаючи на те, що владі за допомогою репресій вдається придушити антивоєнний рух.

Адміністрація президента РФ почала проводити соцдослідження очікувань та страхів росіян, пов'язаних із погіршенням економіки через санкції та війну проти України.

Причина проведення таких досліджень: Кремль очікує, що невдоволення діями влади зростатиме, і хоче з'ясувати, які саме труднощі, пов'язані з війною, росіяни сприймуть найболючіше.

Пряма мова джерела: "Люди найсильніше переживають через три речі: зростання безробіття, яке може торкнутися їх особисто, ситуацію з ліками та зростання цін, знецінювання грошей".

Джерело вважає, що через кілька тижнів або місяців настрої можуть змінитися - наприклад, людей почне більше турбувати зниження асортименту в магазинах.

Близький до Кремля політтехнолог, знайомий з результатами досліджень, зазначає, що зростання цін у РФ поки сприймають це як тимчасову проблему, як і майбутнє безробіття.

Ще одна проблема, яка більше за інші турбує росіян — ситуація з ліками.

За словами джерела, проблема з ліками найбільше стосується людей "від 50 і старших". Цю вікову групу в Кремлі вважають "одною з найбільш соціально-активних": "Люди старшого віку - це значна частка електорату влади, і його розчарування дуже небезпечне".

При цьому в Кремі не впевнені, що заходи, які вживають в уряді РФ, допоможуть впоратися з санкціями.

Близьке до Кремля джерело: "Поки робота йде швидше в авральному режимі. Більшість серйозних рішень стоїть на паузі - і політичні, і кадрові, і економічні. Неясно, де зупиниться ситуація з Україною, будуть введені нові санкції або якісь санкції у разі миру будуть, навпаки, зняті. У такій ситуації країна ще не була. Напевно, через пару місяців буде зрозуміло, що зможемо вирішити, а що ні".

Близький до уряду РФ співрозмовник сказав, що до такого обсягу санкцій влада не була готова.