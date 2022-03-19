Кремль намагається з'ясувати, чим незадоволені росіяни всередині країни – РосЗМІ

Адміністрація президента Росії намагається з'ясувати, що саме зараз турбує жителів країни — на тлі війни та санкцій, але як вирішувати ці проблеми і що ще може статися через вторгнення в Україну, в Кремлі не знають.

Джерело: співрозмовники Meduza, близькі до Кремля

Деталі: Зазначається, що внутрішньополітична ситуація в РФ виглядає все гірше - незважаючи на те, що владі за допомогою репресій вдається придушити антивоєнний рух.

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Адміністрація президента РФ почала проводити соцдослідження очікувань та страхів росіян, пов'язаних із погіршенням економіки через санкції та війну проти України.

Причина проведення таких досліджень: Кремль очікує, що невдоволення діями влади зростатиме, і хоче з'ясувати, які саме труднощі, пов'язані з війною, росіяни сприймуть найболючіше.

Пряма мова джерела: "Люди найсильніше переживають через три речі: зростання безробіття, яке може торкнутися їх особисто, ситуацію з ліками та зростання цін, знецінювання грошей".

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Джерело вважає, що через кілька тижнів або місяців настрої можуть змінитися - наприклад, людей почне більше турбувати зниження асортименту в магазинах.

Близький до Кремля політтехнолог, знайомий з результатами досліджень, зазначає, що зростання цін у РФ поки сприймають це як тимчасову проблему, як і майбутнє безробіття.

Ще одна проблема, яка більше за інші турбує росіян — ситуація з ліками.

За словами джерела, проблема з ліками найбільше стосується людей "від 50 і старших". Цю вікову групу в Кремлі вважають "одною з найбільш соціально-активних": "Люди старшого віку - це значна частка електорату влади, і його розчарування дуже небезпечне".

При цьому в Кремі не впевнені, що заходи, які вживають в уряді РФ, допоможуть впоратися з санкціями.

Близьке до Кремля джерело: "Поки робота йде швидше в авральному режимі. Більшість серйозних рішень стоїть на паузі - і політичні, і кадрові, і економічні. Неясно, де зупиниться ситуація з Україною, будуть введені нові санкції або якісь санкції у разі миру будуть, навпаки, зняті. У такій ситуації країна ще не була. Напевно, через пару місяців буде зрозуміло, що зможемо вирішити, а що ні".

Близький до уряду РФ співрозмовник сказав, що до такого обсягу санкцій влада не була готова.