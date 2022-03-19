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Кремль пытается выяснить, чем недовольны россияне внутри страны – РосСМИ

Алена МазуренкоСуббота, 19 марта 2022, 12:07
Кремль пытается выяснить, чем недовольны россияне внутри страны – РосСМИ
СКРИНШОТ

Администрация президента России пытается выяснить, что именно сейчас беспокоит жителей страны — на фоне войны и санкций, но как решать эти проблемы и что еще может произойти из-за вторжения в Украину, в Кремле не знают.

Источник: собеседники Meduza, близкие к Кремлю

Детали: Отмечается, что внутриполитическая ситуация в РФ выглядит все хуже - несмотря на то, что властям с помощью угроз и репрессий удается подавить антивоенное движение.

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Администрация президента РФ начала проводить социсследования ожиданий и страхов россиян, связанных с ухудшением экономики из-за санкций и войны в Украине.

Причина проведения таких исследований: Кремль ожидает, что недовольство действиями власти будет расти, и хочет выяснить, какие именно трудности, связанные с войной, россияне воспримут наиболее болезненно.

Прямая речь источника: "Люди сильнее всего переживают из-за трех вещей: роста безработицы, который может коснуться их лично, ситуации с лекарствами и роста цен, обесценивания денег".

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Он считает, что через несколько недель или месяцев настроения могут измениться — например, людей начнет больше беспокоить снижение ассортимента в магазинах.

Близкий к Кремлю политтехнолог, знакомый с результатами исследований, отмечает, что рост цен в РФ пока воспринимают это как временную проблему, как и грядущую безработицу.

Еще одна проблема, которая, по информации АП, больше других беспокоит россиян — ситуация с лекарствами.

По словам источника, проблема с лекарствами больше всего касается людей "от 50 и старше". Эту возрастную группу в Кремле считают "одной из самых социально активных": "Люди старшего возраста — это значительная часть электората власти, и его разочарование очень опасно".

При этом в Кремле не уверены, что меры, которые принимают в правительстве РФ, помогут справится с санкциями.

Близкий к Кремлю источник: "Пока работа идет скорее в авральном режиме. Большинство серьезных решений стоит на паузе - и политические, и кадровые, и экономические. Неясно, где остановится ситуация с Украиной, будут ли введены новые санкции - или какие-то санкции в случае мира будут, наоборот, сняты. В такой ситуации страна еще не была. Наверное, через пару месяцев будет понятно, что решаемо, что нет".

Близкий к правительству РФ собеседник сказал, что к такому объему санкций власти не были готовы.

Темы: РосcиясанкциивойнаУкраина
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