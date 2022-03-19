Росіяни вдягають на маріуапольців білі пов'язки, щоб заплутати українських захисників – Азов

Російські окупанти у Маріуполі надягають на мешканців міста білі пов'язки, щоб українські захисники плутали їх з росіянами.

Джерело: Азов

Дослівно: Окупанти вдягають на мешканців Маріуполя білі пов'язки, щоб українські захисники плутали їх з росіянами.

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За свідченнями місцевих мешканців росіяни вводять в оману цивільних громадян, пов'язуючи їм білі пов'язки - ніби-то як розпізнавальний знак цивільного населення".

Деталі: В Азові наголошують, що таким чином путінська армія ховається за цивільними, наражаючи їх на додаткову небезпеку.

Адже білими пов'язками росіяни визначають своїх військових. Біла пов'язка на руці - один із розпізнавальних символів окупантів.