Россияне надевают на мариупольцев белые повязки, чтобы запутать украинских защитников – Азов
Суббота, 19 марта 2022, 13:33
Российские оккупанты в Мариуполе надевают на жителей города белые повязки, чтобы украинские защитники путали их с россиянами.
Источник: Азов
Дословно: "Оккупанты надевают на жителей Мариуполя белые повязки, чтобы украинские защитники путали их с россиянами.
По свидетельству местных жителей, россияне вводят в заблуждение гражданских, завязывая им белые повязки - якобы как опознавательный знак гражданского населения".
Детали: В Азове подчеркивают, что таким образом путинская армия прячется за гражданскими, подвергая их дополнительной опасности.
Ведь белыми повязками россияне определяют своих военных. Белая повязка на руке – один из опознавательных символов оккупантов.