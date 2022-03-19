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Россияне надевают на мариупольцев белые повязки, чтобы запутать украинских защитников – Азов

Мазуренко Алена Суббота, 19 марта 2022, 13:33

Российские оккупанты в Мариуполе надевают на жителей города белые повязки, чтобы украинские защитники путали их с россиянами.

Источник: Азов

Дословно: "Оккупанты надевают на жителей Мариуполя белые повязки, чтобы украинские защитники путали их с россиянами.

По свидетельству местных жителей, россияне вводят в заблуждение гражданских, завязывая им белые повязки - якобы как опознавательный знак гражданского населения".

Детали: В Азове подчеркивают, что таким образом путинская армия прячется за гражданскими, подвергая их дополнительной опасности.

Ведь белыми повязками россияне определяют своих военных. Белая повязка на руке – один из опознавательных символов оккупантов.

Темы: МариупольоккупациявойнаРосcия
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