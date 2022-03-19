Лукашенко: Путін пропонує Україні стати такою, як Білорусь

Президент Росії Володимир Путін пропонує Україні такі речі, які відбуваються у Білорусі. Тобто Україна має стати такою, як Білорусь. Із певними нюансами.

Джерело: інтерв'ю самопроголошеного "президента" Баларусі Олександра Лукашенка японському телеканалу TBS, Медуза, Белта

Пряма мова: "Вона (Україна) не повинна мати ядерної зброї, не повинна загрожувати Росії, вона не повинна забороняти людям, які живуть в Україні, розмовляти будь-якою мовою".

Деталі: Лукашенко розповів також, що Путін пропонує Зеленському "абсолютно прийнятний варіант договору" і що "Росія у цій війні не програє".

Він знову пообіцяв, що "жоден білоруський солдат в Україні не воює". "Ми не нападаємо на Україну, ми не бомбимо Україну, нас ніхто не просить цього робити", - заявив Лукашенко.

При цьому Лукашенко пригрозив, що якщо Україна "продовжуватиме ескалацію" щодо Білорусі, то "ми відповімо". "Я практично переконаний, що нам не доведеться воювати з Україною", – додав він.

"Якщо ви думаєте, що Путін нездоровий — він живіший за всіх живих. Він абсолютно адекватна і нормальна людина. Він як ніколи у формі", - заявив Лукашенко.