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Лукашенко: Путин предлагает Украине стать такой, как Беларусь

Евгений КизиловСуббота, 19 марта 2022, 12:35

Президент России Владимир Путин предлагает Украине такие вещи, которые происходят в Беларуси. То есть, Украина должна стать такой, как Беларусь. С определенными нюансами.

Источник: интервью самопровозглашенного "президента" Баларуси Александра Лукашенко японскому телеканалу TBS, Медуза, Белта

Прямая речь: "Она (Украина) не должна иметь ядерное оружие, не должна угрожать России, она не должна запрещать людям, которые живут в Украине, разговаривать на любом языке".

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Детали: Лукашенко рассказал также, что Путин предлагает Зеленскому "абсолютно приемлемый вариант договора" и что "Россия в этой войне не проиграет".

Он снова пообещал, что "ни один белорусский солдат в Украине не воюет". "Мы не нападаем на Украину, мы не бомбим Украину, нас никто не просит это делать", - заявил Лукашенко.

При это Лукашенко пригрозил, что если Украина будет "продолжать эскалацию" в отношении Беларуси, то "мы ответим". "Я практически убежден, что нам не придется воевать с Украиной", - добавил он.

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"Если вы думаете, что Путин нездоров — он живее всех живых. Он абсолютно адекватный и нормальный человек. Он как никогда в форме", - заявил Лукашенко.

Темы: ЛукашенкоБеларусьУкраинаПутин
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