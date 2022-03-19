Окупанти бомбили селище на Київщині – вбили 7 мирних жителів
Субота, 19 березня 2022, 13:39
18 березня окупанти здійснили обстріли із важкої артилерії населених пунктів Бучанщини, внаслідок обстрілів загинули семеро мирних жителів.
Джерело: поліція Київщини
Деталі: Внаслідок ворожих обстрілів Макарова загинуло семеро мирних жителів. П'ять осіб отримали поранення, вони у лікарні.
Зруйновані житлові будинки, пошкоджена адміністративну споруду та інші приміщення.
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