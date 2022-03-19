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Оккупанты бомбили поселок на Киевщине – убили 7 мирных жителей

Роман ПетренкоСуббота, 19 марта 2022, 13:39
все фото полиции

18 марта оккупанты совершили обстрелы из тяжелой артиллерии населенных пунктов Бучанщины, в результате обстрелов погибли семь мирных жителей.

Источник: полиция Киевщины

Детали: В результате вражеских обстрелов Макарова погибли семь мирных жителей. Пять человек получили ранения в больнице.

Разрушены жилые дома, повреждено административное сооружение и другие помещения.

 
 

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Темы: Киевская областьвойнаРосcияубийство
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