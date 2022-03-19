Оккупанты бомбили поселок на Киевщине – убили 7 мирных жителей

18 марта оккупанты совершили обстрелы из тяжелой артиллерии населенных пунктов Бучанщины, в результате обстрелов погибли семь мирных жителей.

Источник: полиция Киевщины

Детали: В результате вражеских обстрелов Макарова погибли семь мирных жителей. Пять человек получили ранения в больнице.

Разрушены жилые дома, повреждено административное сооружение и другие помещения.