Футболіст Зозуля: Коли нас хочуть примирити з росіянами – викликає блювотний рефлекс

Колишній форвард Динамо Роман Зозуля вважає, що після 24 лютого примирятися з росіянами – безглуздо.

Джерело: Інтерв’ю футболіста програмі Денисов-Time, повідомляє "Футбол"

Пряма мова: "Я вважаю, що з 24 числа і досі мирити Україну з Росією – безглуздо. Ми не пробачимо. Я і мої діти, діти моїх дітей, і 2-3-4 наступні покоління – ми цього не пробачимо".

"Зараз коли ти бачиш, як хтось з Італії, Іспанії, Франції, неважливо звідки, починає два прапори поряд ставити та нас мирити – це викликає у мене блювотний рефлекс. Я починаю злитися".