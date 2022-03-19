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Футболіст Зозуля: Коли нас хочуть примирити з росіянами – викликає блювотний рефлекс

"Українська правда"Субота, 19 березня 2022, 12:58

Колишній форвард Динамо Роман Зозуля вважає, що після 24 лютого примирятися з росіянами – безглуздо. 

Джерело: Інтерв’ю футболіста програмі Денисов-Time, повідомляє "Футбол"

Пряма мова: "Я вважаю, що з 24 числа і досі мирити Україну з Росією – безглуздо. Ми не пробачимо. Я і мої діти, діти моїх дітей, і 2-3-4 наступні покоління – ми цього не пробачимо". 

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"Зараз коли ти бачиш, як хтось з Італії, Іспанії, Франції, неважливо звідки, починає два прапори поряд ставити та нас мирити – це викликає у мене блювотний рефлекс. Я починаю злитися".

Теми: спортфутболвійнаРосія
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